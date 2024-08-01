Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 30 Temmuz'da yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen bir kadın, Hastane Caddesi üzerinde birçok esnafın tezgahlarını dağıttı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadın önce bir kozmetik dükkanının standını devirdi, ardından koşarak züccaciye ve kuruyemişçilerin tezgahlarını dağıttı.

Esnafın yüzüne fırlattı

Kuruyemişçi Adnan Çetel'in tezgahındaki ürünleri kaldırımla fırlatan kadın, fıstıkları Çetel'in yüzüne attı. Sonrasında yumurta tezgahına yönelen kadın, yumurtaları yere fırlatarak olay yerinden kaçtı. Olayda 50 iş yerine zarar verdiği belirtiliyor.

Olayın mağdurlarından Adnan Çetel, "Çerezleri dolduruyordum. Koşarak gelen bir kadın gördüm. İlk olarak bir ayakkabı tezgahını devirdi, sonra yanıma geldi ve ürünleri yere döküp yüzüme fırlattı. Ardından yumurta tezgahını da dağıttı. Cadde boyunca 50 iş yerinin tezgahını dağıttı ve esnafın hepsinde iz bıraktı" diye konuştu.