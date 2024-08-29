Geleneksel oyun yeniden hayat buldu

Mersin’in Toroslar ilçesinde, büfe sahibi Kahraman Baykal, iş yerinin önündeki kaldırıma geleneksel sek sek oyununu çizdi. Bu yaratıcı dokunuş, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekti.

Mutluluk bulaşıcıdır

Baykal, sek sek oyununu çizerken insanların yüzündeki mutsuzluğu gidermeyi ve onları mutlu etmeyi amaçladı. Oyun, iş yerinin önünden geçenlerin içindeki çocuk ruhunu ortaya çıkardı.

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Güvenlik kamerasında o anlar

Kaldırımda sek sek oynayan vatandaşlar, güvenlik kameralarına yansıdı. O anlar, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından ilgiyle karşılandı. Kahraman Baykal, bazı müşterilere çikolata ikram etti.

Maddiyat değil, neşe önemli

Büfenin önünden geçerken sek sek oynayan Kardelen Kuşçuoğlu, bu küçük inceliğin insanları nasıl mutlu ettiğini ve gerçek mutluluğun maddiyatla ölçülmeyeceğini vurguladı.

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Editör: Sezin Türkyılmaz