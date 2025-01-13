Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve belediye yönetiminden 5 kişi gözaltına alındı. Çeşitli suçlamalarla yargı önüne çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 şüpheli tutuklandı

10 Ocak’ta düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ve belediye meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilere, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna aykırılık" ve "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" gibi suçlamalar yöneltildi.

Kamu kaynakları kullanıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 12 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Belediye Başkanı Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan, belediye meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan’ın tutuklanmasına karar verdi. Belediye meclis üyesi Yakup Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın, belediyenin terörle bağlantılı faaliyetlere karıştığı iddiasıyla başlatıldığı belirtildi. Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında, kamu kaynaklarının terörizmi desteklemek amacıyla kullanıldığı iddiaları da yer aldı.