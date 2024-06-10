Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Emekli Evleri, yaş almış yurttaşların ikinci baharlarını daha sosyal ve aktif geçirmelerini sağlıyor. Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde yer alan Emekli Evi üyeleri, bu kapsamda Darısekisi Örnek Köyü’nü gezdi.MERSİN (İGFA) - Darısekisi Örnek Köyü’nde güzel havanın tadını çıkaran emekliler hem yürüyüş yaptı, hem de birlikte yemek yedi. Ortanca Sokak’ta dolaşan ve rengarenk evlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren emekliler, hep birlikte eğlenmenin de tadını çıkardı. Hem hareket etme hem de sosyalleşme imkanı bulan katılımcılara, Sağlık Dairesi personeli de eşlik ederek şeker ve tansiyon ölçümü yaptı.

“TEMEL HEDEFİMİZ OTURAN DEĞİL, HAREKET EDEN BİR EMEKLİLİK SÜRECİ”

Büyükşehir Belediyesi Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, emeklilerin daha sosyal ve daha aktif olması için bu tür geziler düzenlemeye devam edeceklerini anlatarak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkkent Emekli Evi olarak, emekliler arasında birlik beraberliği güçlendirmek ve onlara hareket kazandırmak amacıyla, şehrimizin görülmeye değer yerlerinden biri olan Darısekisi Örnek Köyü ve Ayvagediği Yaylası’na gezi düzenledik. Temel hedefimiz oturan değil, hareket eden bir emeklilik süreci. Daha sosyal ve daha hareketli bir yaşam için, emekli tüm vatandaşlarımızı Emekli Evi’ne bekliyoruz. Bu etkinlikle beraber, yaz gezilerinin de açılışını yapmış olduk” ifadelerine yer verdi.

İKİNCİ BAHARLARINI YAŞAYAN EMEKLİLER, BÜYÜKŞEHİR’İN ETKİNLİKLERİNDEN ÇOK MEMNUN

Halkkent Emekli Evi üyelerinden Ayten Küçükdağ, “Günümüz çok güzel ve eğlenceli geçti. Yemeğimizi yedik, çaylarımızı içtik. Emekli Evi, bizim için bulunmaz bir nimet. Böyle bir yer açtıkları için çok teşekkür ederiz” dedi.

Büyükşehir sayesinde çok güzel bir gün geçirdiğini söyleyen Fatma Türk, “Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada gezince kendimi İzmir Şirince, Söke, Marmaris gibi turistik alanlarda hissettim. Bize her türlü imkanı sağlıyorlar” diye konuştu.

Doğada vakit geçirmeyi çok sevdiğini ifade eden Sabri Saray, “Bugün Darısekisi Köyü’nde geziyoruz, eğleniyoruz. Arkadaşlarla bol bol vakit geçiriyoruz. Çok güzel, harika olmuş. Doğada yürümek çok güzel” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birçok geziye katıldığını söyleyen Hüseyin Güler, “Her zaman için Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Bize yaşlılığımızı gerektiği gibi yaşatıyor. Gerçekten sonbaharımızı yaşıyoruz. Güzel havada oturduk ve eğleniyoruz. Her türlü hizmet yapılıyor” dedi.

Peruze Berki ise, “Doğayla iç içe olmak o kadar güzel ki. Çok mutlu oldum. Yemeklerimizi yedik, çaylarımızı içtik, oyunlarımızı oynadık. Başkanımız Vahap Bey’e, bize sunduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu gezilerin devamını dileriz” diye konuştu.