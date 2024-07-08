Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yasadışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörleri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen 5 şüpheli tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonlar

Jandarma ekipleri, elde edilen deliller sonucunda, şüphelileri yakalamak amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyale el konuldu

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri, örgütlü suç şebekesini çökertmek amacıyla geniş çaplı araştırma ve takip çalışmalarına devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, işlemlerinin tamamlanması üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.