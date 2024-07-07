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Ekipler daha sonra Kanlıbıçak'ı kıyıya çıkardı.

Erzurum’da tarım arazileri ve evlerin zarar gördüğü selde 4 kişi yaralandı

Erzurum’da tarım arazileri ve evlerin zarar gördüğü selde 4 kişi yaralandı

Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla Kanlıbıçak'ın sığındığı adacığa ulaştı.

Rüzgarın etkisiyle bindiği botla bir adacığa sürüklenen Kanlıbıçak buraya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

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