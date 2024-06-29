Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan otobüsün, karşı şeride geçip yine işçilerin bulunduğu başka bir otobüs ile uzman çavuşların olduğu otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda, Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K. (65) yönetimindeki otobüs, Mersin yönüne seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Alınan bilgiye göre, Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) idaresindeki 06 EEP 718 plakalı otobüs, Mersin istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobil ile işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı.

Otomobilde bulunan Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ve otobüste yer alan Rusya vatandaşı Ismaılova Ncmannoba hayatını kaybetti. 35 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesi ile Silifke'deki özel hastanelere kaldırıldı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.