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Operasyonda, fuhşa zorlandığı saptanan 5 mağdur kadın da kurtarıldı.

Adreslerde, tabanca ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Başsavcılık koordinesindeki operasyon da adresleri belirlenen 9 zanlı yakalandı.

İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 9 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

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