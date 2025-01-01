Mersin’in Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, polis ekipleri devriye sırasında şüpheli hareketler sergileyen A.E.S. (24) isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada, 7.65 mm kalibrede kalem tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi.

Suç kaydı ortaya çıktı

Gözaltına alınan A.E.S.’nin, daha önce de çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E.S., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.