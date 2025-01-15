Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan polis memuru Mehmet Tehçi (43), bir yıl önce intihar eden oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu eşi ve eşinin ailesinden 5 kişiyi öldürdü. Tehçi, Osmaniye'de başka bir akrabasını öldürmeye giderken Ceyhan'da polis ekiplerince yakalandı.

Olayın ayrıntıları

Mehmet Tehçi'nin 15 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk Tehçi, yaklaşık bir yıl önce intihar etti. Bu trajik olayın ardından Tehçi, oğlunun ölümünden eşini ve eşinin ailesini sorumlu tutmaya başladı.

İlk kurban kayınbirader oldu

15 Ocak 2025 sabahı, Adana'da öğretmenlik yapan kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi etüt merkezinden alan Mehmet Tehçi, Kabasakal Mahallesi'ndeki kırsal bir alana götürerek öldürdü.

Daha sonra Tarsus'a dönen Tehçi, eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğazını keserek öldürdü.

Adana'da katliam

Ardından Adana'ya geçen Tehçi, kayınbabasının evinde kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf Tehçi ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazlarını keserek, baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Olayların ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, Tehçi'nin Osmaniye'deki akrabalarını da hedef alabileceğini değerlendirerek önlem aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Ceyhan ilçesi Yılankale mevkisinde yakalayarak gözaltına aldı.

Öldürülen kişinin sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı

Öldürülen Ferdane Tehçi'nin, sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp "Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi" yazdığı ortaya çıktı. Fotoğrafta, intihar eden oğulları Ökkeş Berk, kızları Almina ve diğer çocuklarının bulunduğu öğrenildi.