MERSİN (AA) - Mersin'de "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı Anı Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.



Mersin Deniz Müzesi'nde düzenlenen açılış programında, Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin bilgilerin anlatıldığı gösterim yapıldı.

Daha sonra il protokolünün katılımıyla müzenin Yavuz Salonu'nda Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi, fotoğrafları ile harekatta kullanılan objeler ve belgelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, açılışta, Kıbrıs Türklerine yapılan baskı ve zulümlere son vermek amacıyla harekatın düzenlendiğini belirterek, "Hem Kıbrıs'ın Türk kesimine hem de Rum kesimine, iki tarafa da barış getirmek için yola çıktı kahraman ordumuz. Adı da zaten barış harekatı. Zorlu mücadeleler neticesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı." diye konuştu.

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli katıldı.