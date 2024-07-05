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Operasyon, dron ve polis kamerasınca görüntülendi.

Adreste 62 kök Hint keneviri ve kurusıkı tabanca ele geçirildi, M.Ö. gözaltına alındı.

Bu kapsamda, evinin de bulunduğu limon bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen M.Ö'nün adresine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

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