MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde limon bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, evinin de bulunduğu limon bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen M.Ö'nün adresine operasyon düzenlendi.
Adreste 62 kök Hint keneviri ve kurusıkı tabanca ele geçirildi, M.Ö. gözaltına alındı.
Operasyon, dron ve polis kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: aa