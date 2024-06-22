Kaza sonrası ulaşım durdu

Edinilen bilgiye göre, plakası 73 AE 147 olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Ayvagediği yaylasından yüklediği limonlarla şehir merkezine doğru hareket etti. Sarnıç rampasını geçtikten sonra virajda hızını alamayan kamyon devrildi. Kazada sürücü ve kamyonda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’si hastaneye kaldırılırken, 4’ü ayakta tedavi edildi.

Limonlar yola saçıldı, yol 2 saat kapalı kaldı

Devrilen kamyondaki limonlar yola saçıldı ve şehir merkezine inen yayla yolu yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapandı. Yayladan gelen araçlar, jandarma ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi. Yola saçılan limonlar, gelen işçilerin yardımıyla toplandıktan sonra kamyon çekiciyle kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.