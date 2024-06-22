MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde limon yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü belirlenemeyen 73 AE 147 plakalı limon yüklü kamyon, Darıseki Mahallesi Mersin-Gözne kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada sürücü ile kamyonda bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralananlardan 4'ü olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2'si ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Devrilen kamyon ve yola saçılan limonlar nedeniyle kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: aa