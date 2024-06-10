Denizlerde son yıllarda tahminlerin üzerinde artan ve deniz ekosistemini tehdit eden mikroplastikleri Mersin denizinden arındırmak için çalışmalarına hız veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü, gelecek nesilleri de deniz temizliği konusunda bilinçlendiriyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir ekipleri, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ kapsamında Mezitli Anaokulu öğrencilerini misafir etti. Balıkçıların bıraktığı ağlara takılan Caretta Carettaları kurtaran ekipler, çocuklarla birlikte onları yeniden denize bıraktı. Ardından Büyükşehir’in denizde yaptığı temizliği miniklere uygulamalı olarak gösteren ekipler, botla denize açılarak çöp temizleme makinesinin işlevini de gösterdi. Hem eğitici hem de keyifli zaman geçiren çocuklar, artık çevre temizliğinde daha dikkatli olacaklarını söylediler.

ÜRESİN: “ÇOCUKLARIMIZA, DENİZİN NEDEN TEMİZ KALMASI GEREKTİĞİNİ ANLATTIK”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda Deniz Denetim Şefi olarak görev yapan Emre Üresin, Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nda bulunan Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü’nde Mezitli Anaokulu öğrencilerini ağırladıklarından söz ederek, Çevre Haftası’nda farkındalık yaratmak adına öğrencileri misafir ettiklerini kaydetti. Üresin, “Ağa takılmış Carettaları kurtardık ve bunları çocuklarımızla beraber denize, yani yuvalarına bıraktık. Daha sonra denizlerin temizliği ile ilgili, onların anlayabileceği seviyede deniz temizliği ve denizin neden temiz kalması gerektiğini anlattık. Liman içerisinde temizliğin nasıl yapıldığını çocuklara uygulamalı olarak gösterdik” dedi.

Liman içerisinde bağlı olan halatlara ve denizde kalmış ağlara Caretta Carettaların takılabildiğinden söz eden Üresin, “Biz de Carettaları canlı bulduğumuzda hemen müdahale edip, kurtarıyoruz. Oltaya takılmış, boynuna, ayağına misina ve iğne takılmış çok sayıda Caretta Caretta ile karşılaşıyoruz. Balıkçılarımızı da buradan bu konuda uyarmak istiyoruz; lütfen denize oltalarının fazla iplerini, ağları ve iğneleri bırakmasınlar. Bunlar deniz canlıları için ne yazık ki ölüm tehdidi oluşturuyor” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DENİZLERİN TEMİZ KALMASI İÇİN HER ZAMAN GÖREVDE”

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz temizliği konusunda yapılan çalışmalardan da bahseden Üresin, “Büyükşehir, 7 gün 24 saat hem kıyıda hem de deniz yüzeyinde oluşan çöpleri, deniz süpürgesi ve 1 adet fiber botla temizliyor. Ayrıca Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nda bağlı bulunan tüm tekne ve yatların atıklarını da topluyoruz. Elbette bu atıkları denize bırakmamaları bizim için önemli bir unsur. Kısacası Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizlerin temiz kalması için her zaman görevde” ifadelerine yer verdi.

Deniz temizliği konusunda vatandaşlara da seslenen Üresin, “Özellikle deniz kenarında piknik yaptıklarında veya sahile geldiklerinde çöp bırakmasınlar. Çünkü bu çöpler özellikle rüzgarla ve dalgaların etkisiyle denize gidiyor ve akıntı sebebiyle her yere yayılıyor. Denizde gördüğümüz ve ‘sadece bir poşet’ diye önemsemediğimiz bir çöp, binlerce kişi bunu yaptığında denizde bir çöp dağı oluşturuyor. Balıklar ve Caretta Carettaların midelerinden, çok önemli miktarda plastik atıklar çıktığını görüyoruz. Bu plastikler ve mikroplastikler, deniz canlıları için çok büyük tehlike. Doğayı temiz tutalım. Atıklarımızı bağlayarak çöp poşeti içerisinde çöp konteynerlerine bırakırsak, en azından doğaya bir parça olsun destek vermiş oluruz” dedi.

ÇOCUKLAR, DOĞAYI KORUMA BİLİNCİNİ ARTIRICI PROGRAMDAN ÇOK KEYİF ALDILAR

Bilgilendirme gezisine katılan çocuklardan Ali Kerim Cingöz, tekneyle açılarak Caretta Caretta görmekten dolayı yaşadığı mutluluğu anlatarak, “Denizi kirletmeyelim ve çevre temizliğine dikkat edelim” dedi. Çocuklardan Arın Arslan ise programı çok beğendiğini kaydederek, “Tekneye bindik ve deniz kaplumbağalarını gördüm. Denizleri temiz tutma konusunda artık daha dikkatli olacağım. Burası bizim dünyamız, burayı kirletmeyelim” ifadelerini kullandı.

Daha önce tekneye binmediğini ve çok heyecanlandığını dile getiren Eray Üresin, “Ben denizleri kirletmemeye dikkat ediyorum. Denizleri kirletmeyin, burası bizim dünyamız. Vahap Başkanımıza teşekkür ederiz” derken, 2 adet Caretta gördüklerini ve ağlardan kurtardıklarını söyleyen Selin Toy, “Daha önce deniz kaplumbağası görmemiştim. İlk defa gördüm ve heyecanlandım. Denizleri kirletmemeye dikkat ediyor ve çöpleri çöp kutusuna atıyorum” diye konuştu.