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Mersin'de polis in 30 Mayıs'ta gerçekleştirdiği operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, adreslerde 10 SIM kart, 3 hafıza kartı, dron, tablet ve bilgisayar kasası ele geçirilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 kişiden 4'ü tutuklandı, 1"i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, "genel ahlaka aykırı zararlı yayın" ve "müstehcenlik" suçlarıyla mücadele kapsamında 30 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 10 zanlı nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de internet üzerinden müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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