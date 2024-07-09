Mersin'in Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki Sadık Çiftçi Apartmanı'nda, müteahhitin bina giriş kapısını duvarla ördürmesi, bina sakinlerinde büyük şaşkınlık yarattı. Müteahhit, gerçek kapının binanın diğer tarafında olduğunu belirterek, kullanılan girişi iptal edip yeni bir kapı açtı.

Sosyal medya fenomeni de mağdurlar arasında

Apartmanda yaşayan sosyal medya fenomeni Özcan Başoğul ve diğer bina sakinleri, müteahhidin ortak kullanım alanını daireye dönüştürüp kiraya vermesi üzerine hukuki süreci başlattı. Mahkeme süreci devam ederken, eve gelen bazı sakinler, giriş kapısının duvarla örüldüğünü görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yeni kapının binanın arka tarafında açıldığı öğrenildi.

Bina sakinleri tepkili

Başoğul, hasta ziyareti için şehir dışında olduğu sırada dönüşte binanın giriş kapısına duvar örüldüğünü gördüğünü söyledi. İlk şaşkınlığın ardından binanın çevresini dolaşan Başoğul, arka tarafta yeni bir kapı açıldığını fark etti. Başoğul, "Binamızın girişine geldiğimizde duvar örüldüğünü gördük. Bu konuda şaşkınız. İnanmayanlar oldu. Çünkü biz komedi videoları çektiğimiz için şaka yaptığımızı düşünenler oldu. Ancak durum gerçek ve müteahhit binanın arka tarafına bir giriş yaptığını, binanın artık girişinin buradan olduğunu söyledi" dedi.

Bina sakinlerinden Fatih Dinç de yaşanan durumu şöyle anlattı: "Bir gün akşam üzeri eve geldiğimizde binamızın kapısının olmadığını gördük. Kapının yerine duvar örmüşler. Müteahhit ile bu noktaya gelmemizin sebebi; binamızın ortak kullanım alanını gasp ederek daireye çevirmesi."