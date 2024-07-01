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Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, ilçeye bağlı Kaşdişlen Mahallesi'nde sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazöz ve orman işçilerinin müdahale ettiği yangına havadan da helikopterler destek vermeye başladı.

Mersin 'in Anamur ilçesinde orman lık alanda çıkan yangın a havadan ve karadan ekipler müdahale ye etmeye başladı.

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