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Kaza da, 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin kurbanlık hayvan pazarı na girmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

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