Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi’nde, A.Ö.’nün kaldığı barakada piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ekiplerin barakaya yaptığı inceleme sonucu, içeride bulunan A.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Piknik tüpünün patlaması yangın çıkardı
Olay yerinde yapılan ilk incelemede, yangının barakada kullanılan piknik tüpünün patlaması sonucu çıktığı tespit edildi. Yangınla ilgili detaylı incelemeler sürerken, A.Ö.'nün cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA