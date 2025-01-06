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Olay yerinde yapılan ilk incelemede, yangının barakada kullanılan piknik tüpünün patlaması sonucu çıktığı tespit edildi. Yangınla ilgili detaylı incelemeler sürerken, A.Ö.'nün cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ekiplerin barakaya yaptığı inceleme sonucu, içeride bulunan A.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mersin ’in Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi’nde, A.Ö.’nün kaldığı barakada piknik tüpü nün patlama sı sonucu yangın çıktı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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