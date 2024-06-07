Mersin merkezli düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonu 9 ilde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir vatandaşın şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Kripto para piyasası üzerinden yüksek kar vaadiyle kişilerle bağlantı kuran ve en son Mersin'de yaşadığı öğrenilen kişinin 163 bin TL'sini dolandıran suç şeebekesi tespit edildi.

Mersin merkez olmak üzere 9 farklı ilde toplamda 12 şüphelinin yakalanmasına ilişkin eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı, adreslerdeki aramalarda 14 cep telefonu, 11 sim kart, 2 laptop ve 1 hafıza kartına el koyuldu. Şüphelilerden 6'sı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.