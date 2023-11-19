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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından beklenen yağış kentte etkisini gösterdi. Öğlen saatlerinden sonra başlayan yağmur gece saatlerinde de devam etti. Saatte metrekareye 21-50 kilogram olacağı bildirilen şiddetli yağmur nedeniyle kentteki ana arterlerde trafik adeta durma noktasına geldi. Yağmur suları nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek bekledi.



2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde karın beklendiği kentte gece geç saatlerde çıkan fırtına da hayatı olumsuz etkilendi. Ekipler her hangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.