Mersin’in Erdemli ilçesinde, yılbaşı için iş yerinin önüne ışıklandırarak koyduğu çam ağacını çaldıran Enes Demir, büyük bir şok yaşadı. Olay, Merkez Mahallesi Serinler Caddesi’nde, hediyelik eşya dükkanının önünde meydana geldi.

5 dakikada çaldı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gece saatlerinde bir şahsın iş yeri önündeki ağacı yaklaşık 5 dakika boyunca uğraşarak söktüğü ve ardından hızla uzaklaştığı görüldü. Sabah iş yerine gelen Enes Demir, çam ağacının yerinde olmadığını fark etti. Kameraları kontrol eden Demir, ağacın çalındığını anladı.

Zarar 3.500 TL

Olay hakkında açıklama yapan Enes Demir, "Gece saatlerinde süslediğimiz çam ağacını çaldılar. Çalınan çam ağacı yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeydi. Şikayetçi olacağız, kamera görüntülerini aldık" ifadelerini kullandı.