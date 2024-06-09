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Kazada yaralanan Metin T. ve Ahmet T. ise ambulansla Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekibi, itfaiye personeli tarafından araçtan çıkarılan sürücü Ali Subayır Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de palet atölyesinde çıkıp otluk alana sıçrayan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

İzmir'de palet atölyesinde çıkıp otluk alana sıçrayan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Kesecik Mahallesi yakınında Ali Subayır Ş. (31) yönetimindeki 33 PA 650 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

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