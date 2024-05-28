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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemde silahlı faaliyet yürüten, örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalışan ve yurt dışına kaçma arayışında olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ 'a yönelik operasyon da yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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