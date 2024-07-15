Bunlar da ilginizi çekebilir

Ambulansla hastaneye kaldırılan Akpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.