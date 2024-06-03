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Hırsızlık anları ve zanlıların polis ekiplerince yakalanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve E.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kask ve maske takıp çalıntı motosiklet kullandıkları tespit edilen 2 zanlı, bir tırdan daha hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.B. ve E.Ö. olduğunu belirledi.

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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, park halindeki tırlardan para ve cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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