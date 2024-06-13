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Edirne ve Kırklareli'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki yediemin otoparkından 2 panelvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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