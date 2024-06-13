MERSİN (AA) - Mersin'de yediemin otoparkındaki 2 panelvanı çekiciyle çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki yediemin otoparkından 2 panelvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin araçları çekiciyle götürdüğünü belirledi.

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Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana istikametine gittikleri tespit edilen zanlılar, polis ekiplerince yolda durduruldu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: aa