MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde 7'nci dönem kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Roma döneminde önemli bir liman şehri olarak hizmet verip, Bizans dönemine kadar varlığını sürdüren antik kentteki çalışmalar, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Kazı ve restorasyon çalışmaları, arkeolog, sanat tarihçisi, restoratör, biyolog, mimar, jeolog ve çeşitli üniversitelerden öğrencilerin de aralarında olduğu 30 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Anemurium Antik Kenti'ndeki faaliyetler, hamam, kilise, "odeon yapısı", atölye ve konut alanları çevresinde sürüyor.

Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberindeki diğer ilgililerle antik kentte incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Tekocak'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Pehlivan, restorasyonunda sona gelinen alanları gezdi.

- Sosyal donatı alanları oluşturulacak

Pehlivan, gazetecilere, antik kentin yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerindeki kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Pehlivan, "Valilik olarak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Buranın bir ören yeri olarak çok daha fazla ziyaretini sağlamak ve kurumsal kimlik oluşturmak adına giriş kısmında bir kabul noktası yapıyoruz. Bilet gişesi, hediyelik alışverişin yapılabileceği alan ve sosyal donatıların olduğu bir yapıyı buraya kazandıracağız." dedi.

Pehlivan, antik kentin deniz kenarına da tarihi alana zarar vermeyecek şekilde bir yapı oluşturacaklarını dile getirdi.

Antik kentteki tiyatroda (odeon yapısı) çalışmaların tamamlandığını ifade eden Pehlivan, "Burada geçmişte müzikal faaliyetler de yapılmış. Hamamların restorasyonuna yönelik çalışmalar devam ediyor. Türk mimarisini yansıtan evin de restorasyonu tamamlandı. Bu kadar önemli ve eserlerinin halen ayakta olduğu bir antik kentte daha çok tanıtım ve insanların ziyaretini sağlamak için çalışmalarımız giderek artacak." diye konuştu.

- Antik kentin Dünya Mirası Listesi'ne alınması için teklif yapılacak

Mersin'in tarihi ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan kentlerden olduğunu vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde kentimizin dört varlığı bulunuyor. Geçici listedeki yapıların kalıcı listeye alınmasına yönelilk çalışmalara hız kazandırdık. Geçici listeye yeni eserlerimizi de teklif edeceğiz. Anemurium Antik Kenti'nin Dünya Mirası Listesi'ne alınması için teklif edeceğimiz yerlerden birisi olacak. Bunu da ziyadesiyle hak eden bir antik kent burası."

Kazı başkanı Prof. Dr. Tekocak da antik kentteki kazı ve restorasyon çalışmalarının 7 dönemdir sürdüğünü dile getirdi.

Antik kentin "Merkez A" olarak adlandırılan "Geç Antik Çağ" yapısında önemli yol katettiklerini anlatan Tekocak, şunları kaydetti:

"Müjdeli bir haberimiz var; Anemurium Antik Kenti Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabına başladık. Karşılama merkezimiz, sosyal donatı alanlarımız ve otoparkımızın inşaası başladı. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlayıp antik kente gelen ziyaretçiler için daha nezih ve güvenli bir ortam sağlamış olacağız. Üzerimize düşen kazı ve restorasyon çalışmalarını 12 ay boyunca aralıksız devam ettiriyoruz. Şimdi bunu altyapıyla tamamlama gayretindeyiz."

