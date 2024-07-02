Mersin'in Gülnar ilçesinin Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkiinde, saat 13.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı. Yangının çıkış ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla harekete geçti. Yangına müdahale için helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları bölgeye sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangın söndürme çalışmaları, hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekipler büyük çaba sarf ederken, bölge sakinleri de endişeli bir bekleyiş içerisinde.