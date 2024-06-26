MERSİN (AA) - Mersin'de sebze ve meyve yetiştirilen Tarsus Tarım Kampüsü'nde üzüm hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl hizmete alınan Sayköy Mahallesi'ndeki kampüsün 17 dekarlık alanında "Bağa Baktım Üzüm Oldu, Yemeye Yüzüm Oldu" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında yetiştirilen üzümlerin olgunlaşmasıyla hasat etkinliği düzenlendi.

Programa katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, üzüm toplayarak katılımcılara ikram etti.

Etkinlikte konuşan Pehlivan, 56 dekarlık alana sahip kampüste örnek çalışmaların yapıldığını söyledi.

Kampüsün 19 dekarlık alanında coğrafi işaret tescilli Tarsus sarıulak zeytini, keçi boynuzu ve harnup yetiştirildiğini anlatan Pehlivan, "Kampüste başta tarım lisesi olmak üzere öğrencilerimize çeşitli konularda eğitim verilmektedir. Yine aynı şekilde üreticilerimizin daha kaliteli ve yüksek verimli ürün yetiştirmelerine olanak sağlayacak eğitim çalışmaları da yapılmaktadır. Tarım kampüsü, öğrenmek ve öğretmek üzerine kurulmuş bir kampüs." diye konuştu.

- "Ürettiğimiz 10 üründe Türkiye birincisiyiz"

Pehlivan, Mersin'in verimli ve bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayarak, "Ürettiğimiz 10 üründe Türkiye birincisi, 11 üründe ikinci, 9 üründe üçüncüyüz. Ürün çeşidimiz çok fazla ve üretim hasılamız yüksek. Mersin'de 380 bin ton üzüm üretiliyor. Kentimiz üzümde üretim anlamında ikinci sırada."

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da kampüsün bölge tarımı için yol gösterici konuma ulaşacağını kaydetti.