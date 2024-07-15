Çok yönlü eğitim anlayışıyla hem çocuklara hem de kadınlara birçok alanda eğitim verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenice Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi’ndeki kurs ile kadınlar dikiş yapmayı ve tekniklerini öğreniyor. Yeniceli kadınlar, kurs sayesinde ürettikleri ürünlerle ekonomik kazanç elde ederken; aynı zamanda hem sosyalleşiyor hem yeteneklerini keşfediyor hem de kaliteli zaman geçiriyor.

MERSİN (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde verilen kursta kadınlar; kırkyama tekniği ile battaniye, çanta, yorgan gibi ürünler ortaya çıkarıyor ve iğne oyası tekniğini de kullanıyor. Kursiyerlerden kimi torunu için kimi gelini için kimi kendisi için kimi de ihtiyacı olanlar için yeni ürünleri hayata geçiriyor. Eski kumaşların değerlendirildiği ve kalabalık katılımıyla adeta bir atölye havası olan kursta kadınlar, sosyalleşme imkanı da buluyor. Kadınlar, kursun kendileri için terapi olduğunu ve kurs saatini iple çektiklerini ifade ediyor. Yaklaşık 40 kursiyerin şu anda eğitim aldığı kurstan, şimdiye kadar 400 kadın faydalandı. Kadınlar ayrıca her gün yarım saat kitap okuma molası vererek hem bilinçleniyor hem de zihinlerini dinlendiriyor.

“KURSİYERLERE BİRÇOK TEKNİĞİ AYNI ANDA ÖĞRETİYORUZ”

Kadınlara kırk yama, iğne oyası gibi birçok tekniği aynı anda öğrettiklerini kaydeden Yenice Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi Sorumlusu Fatma Kuru, “Şu anda kırk yama kursu üzerinde duruyoruz. Kursiyerlerimiz el işi yapıyorlar ama burada en önemli şey kırk yama. Elindeki kumaşları, eskileri, kalanları, giyinmiş olanları değerlendiriyorlar. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Az bir kumaştan bile çok şey üretebiliyorlar” dedi.

Kursun geçen yıl Eylül ayında başladığını sözlerine ekleyen Kuru, “Şu anda 20 sabah, 20 de öğleden sonra olmak üzere toplam 40 kursiyerimiz geliyor. Kurs bitiminde kursiyerlerimize katılım belgesi veriyoruz. Her gün yarım saat kitap molası da yapıyoruz. Kursiyerler böylece, beyinlerinin dinlendiğini söylüyorlar ve çok memnunlar” diye konuştu. Kuru, kursa başvurmak isteyenlerin kimlik fotokopisi ile Yenice Yaşar Bayboğan Atölyesi’ne başvurmalarının yeterli olduğunu kaydetti.

“BURASI BİZİM İÇİN AYNI ZAMANDA BİR TERAPİ MERKEZİ”

Kızının Yenice Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi’ndeki kreşte, 2 oğlunun da Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde eğitim aldığını söyleyen Fulya Karacan, merkezin aileler için büyük bir şans olduğunu söyledi. Kendisinin de kursa geldiğini söyleyen Karacan, “Burada öğrendiklerimle ailemin ekonomisine de katkıda bulunuyorum. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden çok memnunuz” dedi.

Ev hanımı olduğunu ve kurs öncesinde sadece ev işleriyle ilgilendiğini sözlerine ekleyen Karacan, “Kursta kaliteli vakit geçiriyoruz. Aramızda çocuğuna, torunlarına çeyiz hazırlayanlar bile var. Evde kullanmadığımız eşyaları geri dönüştürerek satışa sunuyoruz. Sergiler açıyor ve sosyalleşiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani burası bizim için sadece kurs değil, sanki bir terapi merkezi” diye konuştu.

“KURS SAYESİNDE, HABERİMİN OLMADIĞI BİRÇOK YETENEĞİMİ KEŞFETTİM”

Kursiyerlerden Hürriyet Ekin, kursun açıldığı günden beri geldiğini ve çok memnun olduğunu belirterek, “Bu sıcakta kimse beni evden çıkaramaz ama buraya koşarak geliyorum. Çok güzel ve samimi bir arkadaş topluluğumuz var. Birbirimize destek oluyoruz” dedi. Kursun yanı sıra sosyal etkinlikler de gerçekleştirildiğinden söz eden Ekin, “Burada güzel ve yaratıcı işler yaptık. Mesela ben çok güzel çanta ve cüzdan dikiyorum. Daha önce bilmiyordum ama burada öğrenince gerçekten çok sevdim. Büyükşehir’in bize sağladığı bu olanak sayesinde haberimin olmadığı birçok yeteneğimi keşfettim” ifadelerini kullandı. Yaptıklarını satmaya kıyamadığını da ifade eden Ekin, “İşin doğrusu; benim gözümde paha biçilmez oluyorlar” dedi.

Öztürk: “Burada, kadınlar olarak birbirimizden güç alıyoruz”

Kursa bir yıldır devam ettiğini belirten Burcu Öztürk ise, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’ne giden kızı sayesinde kurstan haberi olduğunu söyleyerek, “Bu kurs sayesinde çocuk yorganı, örtü yaptım ve yeni şeyler öğrendim. Bana çok katkısı oldu. Burada olmaktan çok mutluyum. Ev işlerini bitirip, direkt buraya geliyoruz. Bir şeyler paylaşıyor ve birbirimizden güç alıyoruz. Vahap Başkanımızın sayesinde, görmediğimiz yerlere de gidiyor ve etkinliklere katılıyoruz” ifadelerini kullandı.