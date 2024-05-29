Finansal Okuryazarlık Semineri’nde konuşan Mert Başaran, “Gençlerin finansal geleceği için küçük yaşta risk almasına izin verin” dedi.BURSA (İGFA) - DOSABSİAD ev sahipliğinde ve Ulusal Faktoring işbirliğinde düzenlenen 'Mert Başaran ile Finansal Okuryazarlık Semineri', DOSABSİAD Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski'nin açılış konuşmalarıyla gerçekleşen seminerde finans ve yatırım konularındaki bilgi birikimini paylaşan Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, katılımcılara önerilerde de bulundu. Seminer sonunda Mert Başaran’a katkılarından ötürü hediye takdimi yapılırken, katılımcılar için imza günü gerçekleştirildi.

DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL: ‘EKONOMİK DALGALANMALARA KARŞI DAHA DİRENÇLİ BİR YAPIYA SAHİP OLABİLİRİZ’

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, açılış konuşmasında finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Ekonomik planlar ve yatırımların önemine değinen Çevikel, "Hayata geçirilen ekonomik planlar, tasarruf paketleri ve teşvik sistemleri, sürdürülebilir ekonomik modeller kurmayı hedefliyor. İş insanları olarak bizlerin de mevcut ekonomik durumu göz önünde bulundurarak, yatırımlarımızı gelecekte büyüme potansiyeli gördüğümüz sektörlere yönlendirmemiz son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Başkan Çevikel, enflasyonla mücadelenin sürdüğü bu dönemde, maliyetlerin artması ve alım gücünün düşmesi gibi zorluklarla karşı karşıya olduklarını belirtti. Çevikel, "Çeşitli zorluklarla büyük ekonomik zorlukların yıkıcı etkilerini azaltmak bizim elimizde. Sektörel gelişmeler ışığında yapılacak yatırımların getirilerini doğru hesaplayarak risk yönetimi yapabilmemiz için gerekli finansal bilgi ve becerilerle kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli bir yapıya sahip olabiliriz." dedi.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski de seminerdeki konuşmasında, "Bölgemizde böyle bilgilendirici faaliyetlerin gerçekleşmesinden mutluluk duyuyoruz. Mert Bey’e bizimle paylaştığı değerli bilgiler ve tavsiyeler için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

‘KÜÇÜK İŞLER, BÜYÜK ÖZGÜRLÜKLER’

Katılımcılara finansal okuryazarlık konusunda sunum yapan Mert Başaran, yaptığı konuşmada özellikle gençlere ve genç çalışanlara seslendi. Başaran, "Gençlerin finansal okuryazarlığını artırmak benim en büyük derdim. İnsanlar etrafındaki beş kişinin ortalamasıdır. Eğer çevrenizde finansal olarak bilinçli ve başarılı kişiler varsa, bu durum sizin de tasarruf, yatırım ve borç yönetimi gibi konularda daha bilinçli olmanızı sağlar. 'Bugün var, yarın yok' düşüncesiyle hareket etmek ve savurgan davranmak yanlış. Adım adım ilerlemek gerekiyor; kimse bir yere bir günde gelmiyor. Biz de kendi paramızla küçük şeyler yaparak ilerlemeliyiz. 'Benim param buna yetiyor' dediğiniz yerden başlayın." dedi.

'BIRAKIN, BAŞINIZA İCAT ÇIKARSIN'

Başaran, parayı büyütme kavramının toplumda yeterince anlaşılmadığını belirtti ve küçük işlerin büyük özgürlükler getirdiğini vurguladı. Başaran, "Hızlı hareket etmek ve kolay para kazanma hevesiyle acele ederek hiçbir şey elde edemeyiz. Küçük paraları mutlaka yatırıma dönüştürmek gerek. 20 yaşında biriktirilen paraların ileride katlanması daha kolay oluyor. Gençlerin küçük yaşta risk almasına izin verin. 'İcat çıkarma, batarsın' derseniz, çocuğunuz hem potansiyelini gerçekleştiremez hem de gelecekte hiçbir şey elde edemez. Aramızda bulunan sanayici ve iş insanları da daha küçük ölçekli şirketlerden, bodrum katlarından yükselerek bugünlere geldi." ifadelerini kullandı.