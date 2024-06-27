Son zamanlarda oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmeyen Demir, önceki akşam gerçekleşen bu özel konserle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yeni şarkısını ilk kez seslendirdi

Konser biletleri yalnızca 4 saat içinde tükenen ve yaklaşık 5 bin kiş inin katıldığı etkinlikte, Mert Demir sevilen şarkılarını seslendirdi. "Ateşe Düştüm", "Acı Veriyor", "Cehennemin Dibi" ve "Gözlerime Bak" gibi popüler parçalarını seslendiren Demir, 2 saat boyunca kesintisiz performans sergiledi. Konserin en dikkat çekici anlarından biri ise, sanatçının 28 Haziran'da çıkaracağı "Ölüyorum Anla" adlı yeni şarkısını ilk kez seslendirmesi oldu.

Ünlü isimlerin de yoğun ilgi gösterdiği konser, Serenay Sarıkaya'nın da katılımıyla daha da renkli bir hale geldi. Sarıkaya, Demir'in şarkıları eşliğinde dans ederek eğlendi. Mert Demir, bu anlamlı geceyle sınırlı kalmayarak, 22 Temmuz ve 10 Ağustos tarihlerinde yeniden Harbiye sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.