"Ateşe Düştüm", "Antidepresan", "Pusulam Rüzgar" gibi hit şarkılarıyla tanınan Demir, özel hayatıyla da medyanın ilgisini üzerine çekiyor.

Ünlü şarkıcı, son olarak sevgilisi Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelmiş ve dudak dudağa görüntülenmişti. Harbiye'de verdiği konserle hayranlarının karşısına çıkan Mert Demir, bu kez de lüks klasik otomobiliyle dikkatleri üzerine çekti.

Milyonluk aracıyla konsere geldi

Yaklaşık bir ay önce 4 milyon TL'ye satın aldığı klasik otomobiliyle konsere gelen Mert Demir, görkemli aracıyla izleyicilerin ilgisini topladı. Sevgilisi Serenay Sarıkaya da Demir'i bu özel gecede yalnız bırakmadı ve konser boyunca ona eşlik etti.

Mert Demir'in klasik otomobili, konsere gelenler arasında büyük ilgi uyandırdı ve adeta göz kamaştırdı.