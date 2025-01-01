Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu, hastane odasından yaptığı paylaşımla hayranlarını tedirgin etti. Başrolünde Özgü Namal ve Özcan Deniz ile yer alan Yazıcıoğlu, yoğun dizi çekimlerinin ardından yılbaşı tatilinde hastaneye kaldırıldı.

Hasta oldu, tatil gününde hastaneye yattı

Haftanın çoğunu dizi setinde geçiren Yazıcıoğlu, yeni yıl tatilinde dinlenmek amacıyla hastaneye başvurdu. Ağzında maske ile bir hastane odasında siyah beyaz fotoğrafını paylaşan Yazıcıoğlu, "Çalışırken hasta olacağım zamanları setimizin olmadığı tatil günlerine denk getirmeye özen gösteririm. Herkese iyi seneler dilerim" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu paylaşım, takipçilerini endişelendirdi.