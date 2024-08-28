Sosyal medyada sıkça paylaşımlarıyla adından söz ettiren Merve Boluğur, bu kez Boğaz’ın serin sularına kıyafetiyle dalarak takipçilerini şaşırttı.
O anlarını sosyal medyada paylaştı
İstanbul’un kalbinde, sahilde yürüyüş yaparken aniden denize girmeye karar veren Merve Boluğur, üzerindeki kıyafetlerle Boğaz'ın sularına atladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, cesur tavrıyla dikkat çekti.
Siyah elbisesiyle denize giren Boluğur, suyun keyfini çıkarırken çekilen fotoğraflarını “Hayat anı yaşamak” notuyla paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve binlerce beğeni ve yorum aldı.
Editör: Sedef Didem Ezme