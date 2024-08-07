Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya mücadelesinde Hırvat rakibi Lena Stojkovic’e 2-0 yenilerek Olimpiyatlar’ı beşinci sırada tamamladı. Kavurat, repesajda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekerken, bronz madalya şansını bu maçta kaybetti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya mücadelesinde Hırvat Lena Stojkovic’e 2-0 mağlup olarak Olimpiyat 5’incisi oldu. Olimpiyatların son günlerinde büyük bir heyecanla beklenen bu karşılaşma, Kavurat için zorlu bir mücadeleye dönüştü.

Repesajda bronz madalya şansı

Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finalde Çinli Quing Guo’ya 2-0 yenildikten sonra bronz madalya için repesaj maçına çıkma hakkı kazanmıştı. Repesajda, mülteci takımının oyuncusu Dino Pouryounes Langeroudi’yi mağlup ederek bronz madalya için son şansını elde etti. Ancak, bronz madalya maçında Hırvat rakibi Lena Stojkovic karşısında istediği performansı sergileyemedi.

Bronz madalya mücadelesi, Merve Dinçel Kavurat için oldukça zorlu geçti. Rakibi Lena Stojkovic’e karşı 2-0’lık net bir skorla mağlup olan Kavurat, bu sonuçla birlikte Olimpiyatlar’ı beşinci sırada tamamladı. Her iki setin de Hırvat rakibine gitmesi, Kavurat’ın madalya hedefini gerçekleştirmesine engel oldu.p

Merve Dinçel Kavurat’ın Olimpiyat performansı, Türkiye tekvando tarihinde önemli bir başarı olarak kaydedildi. Bronz madalya şansını kaybetmiş olsa da, gösterdiği mücadele ve performans spor camiasında takdirle karşılandı. Kavurat’ın Olimpiyat oyunlarındaki bu başarı, onun spor kariyerinde önemli bir yer tutacak.