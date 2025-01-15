Fransa'da sanat dünyasında büyük bir saygınlığa sahip olan "Edebiyat ve Sanat Nişanı"nı, Cannes Film Festivali'nde "Kuru Otlar Üstünde" filmindeki etkileyici performansıyla kazanan Merve Dizdar aldı. Bu prestijli ödül, Fransız kültürüne katkı sağlayan isimlere takdim ediliyor. Merve Dizdar, daha önce Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan gibi ünlü sanatçılarla birlikte bu nişanı almaya hak kazandı. 28 Ocak'ta düzenlenecek özel bir törende Dizdar'a bu ödül takdim edilecek.

Merve Dizdar’ın oyunculuk kariyer

Merve Dizdar, 1986 doğumlu olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak kariyerine adım attı. Semaver Kumpanya ile tiyatro dünyasında başladığı kariyerini, "Kavak Yelleri", "Geniş Aile", "Bir Yastıkta", "Doksanlar" gibi televizyon projelerinde pekiştirdi. Özellikle "Kuru Otlar Üstünde" filmiyle Cannes Film Festivali'nde kazandığı ödülle uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fransa'da aldığı "Edebiyat ve Sanat Nişanı" ile kariyerine yeni bir başarı ekleyen Merve Dizdar, 38 yaşında ve Türk sanatını dünya çapında temsil etmeye devam ediyor. Fransa'nın bu prestijli ödülü, Dizdar'ın uluslararası alandaki yükselen kariyerini simgeliyor