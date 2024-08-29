Mutlu çift, her fırsatta yaşadıkları keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Cihan Ayger, Instagram hesabından Merve Dizdar ile birlikte çekilen yeni bir fotoğrafı paylaşarak, "Şekerleme öncesi veya sonrası" notunu düştü. Fotoğrafta, çiftin arasındaki samimiyet ve neşe gözlerden kaçmazken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Merve Dizdar ve Cihan Ayger, sade ama samimi tarzlarıyla sosyal medya kullanıcılarının gönlünde taht kurarken, paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor. Çiftin bu sevimli karesi, takipçileri tarafından "Çok tatlısınız!" ve "Mutluluğunuz daim olsun" gibi olumlu yorumlarla karşılandı.