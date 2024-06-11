Önümüzdeki ay dünya evine girmeye hazırlanan kentimizin tanınmış sevilen genç kızlarından Merve Gençgüler bekarlığa veda partisi verdi.Ersel NALBANT / HERKES DUYSUN

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BURSA (İGFA) - Gelecek ay nişanlısı Tolga Bayramoğlu ile evlenecek olan  Merve Gençgüler, dün akşam  bekarlığa veda partisi düzenledi.

Villa 32 Event Garden'de düzenlenen geceye Merve Hanım'ın iş ve yakın arkadaşları katıldı.  

Gece boyunca Merve Gençgüler’in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Gecede gelin tacı giyen yaklaşık 30 kız, evlenecek olan arkadaşları Merve için düzenlenen  bekarlığa veda partisinde Dj'nin çaldığı bir birinden güzel şarkılarıyla coşarak  Merve'nin mutluluğuna ortak oldular.

Gecede Merve Gençgüler'in güzelliği göz kamaştırıyordu.

Merve Gençgüler ve nişanlısı Tolga Bayramoğlu

Merve Gençgüler

Merve Gençgüler, Duygu Doğan

Merve Gençgüler, Mine Bayezit

Merve Gençgüler, Şevval Müminoğlu

Merve Gençgüler, Sena Savuran

Merve Gençgüler, Ebru Çilburuoğlu

Merve Gençgüler, Meryem Gençgüler

Gecede Merve Gençgüler'i yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Kaynak: igf