Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belde Belediyesi tarafından düzenlenen 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali kapsamında sahne alması beklenen Merve Özbey, güvenlik gerekçesiyle konser alanını terk etti. Bu karar, belediye başkanı Ahmet Elbi'nin sert tepkisine neden oldu.

Belediye Başkanı'ndan sert eleştiriler

Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Merve Özbey'i hedef alarak, "Karabiga Belediyesi olarak düzenlediğimiz 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında vereceğimiz Merve Özbey konseri, şarkıcının güvenlik gerekçesini öne sürerek sahneye çıkmaması ve şehrimizi terk etmesi nedeniyle iptal olmuştur. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı ilk duyuruda belediyemizi suçlamış, ancak hatasının farkına vararak paylaşımını silip organizatör firmayı hedef göstermiştir" dedi. Elbi, Özbey'in kararını "akıl tutulması" olarak nitelendirerek, konsere gelen vatandaşların mağdur edildiğini belirtti.

"Ciddi güvenlik eksiklikleri vardı"

Merve Özbey, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, sahnenin teknik şartnamelere uygun olmadığını ve ciddi kazalara yol açabilecek eksiklikler bulunduğunu belirtti. Özbey'in avukatından yapılan açıklamada, "Sahneyi ayakta tutan sütunlardan bir kısmının kırılmış olduğu ve koli bandı ile yapıştırıldığı, elektrik kablolarının güvenlik önlemi alınmaksızın gelişigüzel sahneden aşağı sarkıtıldığı tespit edilmiştir" denildi.

"Güvenlik önlemleri sağlanmadığı için sahneye çıkmadı"

Avukat, Merve Özbey'in tüm çabalarına rağmen güvenlik önlemlerinin sağlanmadığını ve bu nedenle sahneye çıkamayacağını belirtti. Açıklamada, "Müvekkilimiz, sahneye çıkamayışının sebebi olarak kendisi ve izleyicilerin güvenliğini riske atmamak istemesidir. Bu, Merve Özbey'in ilk kez bir konseri iptal etmesidir" ifadeleri yer aldı.

Hukuki süreç başlatılıyor

Merve Özbey'in avukatı, hakaret ve karalamalar için hukuki süreç başlatacaklarını belirterek, "Organizasyon firması görevlileri ve diğer üçüncü kişiler tarafından müvekkilimize yönelik yapılan hakaret ve karalamalar hakkında gerekli yasal adımları atacağız" dedi.

Merve Özbey'in güvenlik gerekçesiyle konser alanını terk etmesi ve Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi'nin sert tepkileri, 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali'nde krize yol açtı. İki tarafın açıklamaları ve hukuki süreç, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.