Muhteşem beyaz sahne kostümü ile gözlere ,güçlü sesi ile kulaklara hitap eden başarılı sanatçı Merve Özbey Şerefe Alaçatı’da misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Merve Özbey sahnede, kendi şarkılarının yanı sıra arabesk, pop, alaturka ve rock müziğinin sevilen şarkılarına da yer vererek dinleyicilerine duygusal anlar yaşattı. Gece boyunca sanatçının sahnede sergilediği sempatik tavırları ve yüksek enerjisi misafirlerini coşturdu.

Birbirinden ünlü sanatçıları sahnesinde ağırlayan Şerefe Alaçatı, samimi atmosferi ve lezzetli yemekleriyle meyhane severleri yaz ayları süresince misafir ediyor. Kendine özgü dekorasyonu ve eğlencesiyle meyhane severlere hitap eden Şerefe Alaçatı, şık ve kaliteli hizmet anlayışıyla bir Alaçatı’nın gözbebeği işletmelerden. Alaçatı’nın merkezinde bulunan Şerefe Alaçatı, samimi atmosferi ve canlı enerjisiyle misafirlerini en güzel şekilde ağırlıyor. Yaz boyunca ünlü sanatçıları sahnesinde ağırlamaya devam eden mekan geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini modern bir tarzda sunuyor.