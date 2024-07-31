"Ay Işığında Müzik" etkinlikleri kapsamında sahne alan Özbey, enerjik ve renkli performansıyla izleyicileri büyüledi.

Hayatına dair açıklama yaptı

Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Merve Özbey, sahnede gösterdiği enerjisi kadar sahne arkasındaki hayatına dair de samimi açıklamalarda bulundu.

Özellikle konser sırasında kızı Elif Özüm'ü yanında bulundurması dikkat çekti. "18 yaş altıyla az buluşabiliyoruz o yüzden Elif'i getirdim, o da izleyecek" diyen Özbey, kızının konseri izlemekten keyif alacağını belirtti.