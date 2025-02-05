Ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, son dönemde tutuklanan isimlerden biri oldu. Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda adı geçen Koçak, bir suç örgütü üyesinin Yunanistan'a kaçışını sağlamakla suçlanıyor. Olayın detaylarına göre, kaçış sırasında rüşvet, baklava kutusu içinde verilmiş. Yunanistan’a kaçan Turan Yıldırım adlı örgüt üyesinin, İpsala sınır kapısındaki işlemleri sırasında önemli bir yolsuzluk iddiası gündeme geldi.

İpsala sınır kapısındaki ihlaller

Büyük bir rüşvet ağı kuran şüpheliler, İpsala Kara Hudut Kapısı’nda, kapanmış olan bir sınır kapısından geçiş sağlamak için devreye girmişler. Kenan Koçak, Ener Aktaş, ve Turan Yıldırım gibi isimlerin kapalı sınır kapısında işlemlerini yaptırdığı tespit edildi. Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt’un yönlendirmesiyle, baklava kutusunun kapıdaki polis memurlarına verildiği, işlem sırasında pasaportların doğru kontrol edilmediği ortaya çıktı.

Baklava kutusuyla kaçak geçiş

Soruşturma, Kenan Koçak’ın, Turan Yıldırım’ın ve Ener Aktaş’ın, Yunanistan’a kaçan Turan Yıldırım’ı organize şekilde yurtdışına çıkardığını belirledi. Rüşvetin baklava kutusunda taşındığı ve sınır geçişi sırasında polis memurları ile gümrük memurlarına verildiği belirlendi. Koçak ve Aktaş, işlemler sırasında Turan Yıldırım’ın pasaportunun kontrol edilmediğini ifade etti.

Kenan Koçak’ın ifadesi

Kenan Koçak, olayla ilgili olarak verdiği ifadede, tatile gitmek üzere Yunanistan’a gittiğini iddia etti. Ancak, gümrük kayıtları, Koçak’ın gün içinde Yunanistan’a çıkış yaptığını ve ardından aynı gün Türkiye’ye geri döndüğünü ortaya koydu. Bu durum, Koçak’ın yalan söylediğini ve aslında suç örgütüne yardım ettiğini kanıtlar nitelikte.

Kenan Koçak ve diğer şüpheliler, rüşvet skandalı ve yasadışı geçişlere yardımcı olmak suçlamalarıyla tutuklandı. Olayın detayları, Malkara civarındaki buluşmalara kadar uzanıyor ve bu skandalın boyutları hala araştırılmaya devam ediyor.