İstanbul'da yürütülen büyük Sarallar suç örgütü operasyonunda, birçok suçtan sorumlu olan 51 şüpheliye yönelik baskınlar düzenlendi. Bu operasyonda, suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın yurtdışına kaçırılmasının ardında şok edici isimler çıktı. Ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ve Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube’de görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Yıldırım’ın kaçırılmasında önemli rol oynadı.

Şüphelilerin yurt dışına kaçırdığı Yıldırım’ın izini sürdüler

Sarallar suç örgütüne yönelik soruşturma devam ederken, aranan 20 kişiden biri olan Turan Yıldırım’ın yasa dışı yollarla yurtdışına kaçtığı tespit edildi. 15 Ocak’ta gerçekleşen kaçırılma operasyonunda, şüphelilerden Kenan Koçak ve Ener Aktaş, Turan Yıldırım’ı yurtdışına geçiş için yardımcı oldu. 3. sınıf emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt ise şüphelileri sınır kapısına taşıyan araçta yer aldı.

Güvenlik kameraları ve PTS kayıtları olayı aydınlattı

Yıldırım’ın kaçırılmasındaki tüm hareketlilik, güvenlik kamera görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ile belirlendi. Kamera kayıtlarına göre, 14 Ocak’ta Ener Aktaş, Turan Yıldırım’ı Ataşehir’deki evinden alarak Edirne'ye doğru yola çıktı. Karakurt’un kullandığı araç da takip edilerek, İpsala Sınır Kapısı'na kadar ilerledi. Yıldırım ve Koçak’ın, sınır kapısından çıkış yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

5 bin euro ve 10 bin dolar ele geçirildi

Ener Aktaş ve Mehmet Deniz Karakurt’un evlerinde yapılan aramalarda, 5 bin euro, 10 bin dolar ve fişekler ele geçirildi. Bu bulgular, şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu gösteren önemli deliller arasında yer alıyor.

Sorgular devam ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan şüpheliler Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Mehmet Deniz Karakurt’un sorguları devam ediyor. Olayın detayları, yeni bilgilerle güncellenmeye devam ediyor.