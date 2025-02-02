Efes Selçuk, 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan EMITT Turizm Fuarı'na katılarak Meryem Ana Evi direnişini dünya çapında duyurmayı hedefliyor. "Meryem Ana Evi Efes Selçuk halkınındır" sloganıyla yer alacak olan belediye, hukuki süreci sürdürürken bu önemli konuyu bir kez daha gündeme getirecek.

Hukuki mücadele süreçte, Efes Selçuk’un sesi yükseliyor

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı çıktıklarını ve bu konuda hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Belediyenin, ilçedeki kültürel ve tarihi değerlerin korunmasındaki rolünü vurgulayan Başkan Sengel, EMITT 2025’te de bu durumu tüm dünyaya duyuracaklarını söyledi.

Efes Selçuk’un tanıtımı güçleniyor

Efes Selçuk, sadece Meryem Ana Evi ile değil, Efes Antik Kenti, Artemis Tapınağı ve Pamucak Sahili gibi kültürel zenginlikleriyle de önemli bir turizm destinasyonu. Katıldığı önceki fuarlarda büyük ilgi gören Efes Selçuk, EMITT 2025’te de etkin tanıtımını sürdürecek. Geçtiğimiz yıllarda Destinasyon Dalında En Etkin Tanıtım Ödülü'nü kazanan belediye, bu yıl da katılımını bu anlayışla sürdürecek.

Başkan İmamoğlu’ndan destek

Efes Selçuk Belediyesi’nin, 2022'deki #EfesBizimdir mücadelesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da destek vermişti. Bu yıl da aynı şekilde, halkın sesi olarak EMITT 2025’te yer alacak olan belediye, Meryem Ana Evi’nin halkın malı olduğuna dair güçlü mesajlar verecek.