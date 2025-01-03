Manisa Şehir Hastanesi, Ekim 2023 itibarıyla başlattığı mesai dışı poliklinik hizmetleriyle, hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Ağustos 2024'ten bu yana, belirli branşlarda yapılan işlemlerle dikkat çeken bu hizmet, vatandaşlara büyük kolaylıklar sağladı. Hastalar, mesai saatleri dışında da hastaneye başvurarak sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor

Dr. Saka, "Mesai dışı poliklinik hizmetleri kapsamında 2024 Ağustos ayından bu yana, 857 endoskopi ve kolonoskopi işlemi, 27 bin 159 ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) ve MR gibi görüntüleme hizmeti, 636 ameliyat, 292 radyoterapi işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir," dedi. Bu hizmetlerin, özellikle randevu sürelerini kısaltmak ve tedavi süreçlerini hızlandırmak adına önemli bir çözüm sunduğunu vurgulayan Başhekim Saka, "Manisa Şehir Hastanesi olarak, hasta memnuniyetini ön planda tutarak vatandaşlarımıza daha erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz," şeklinde konuştu.

Sağlık Hizmetlerinde Yenilikçi Adımlar

Manisa Şehir Hastanesi, hastaların taleplerine hızla cevap vererek, sağlık hizmetlerinde inovatif bir yaklaşım sergiliyor. Mesai dışı yapılan bu işlemler, hem hastaların tedavi süreçlerini hızlandırıyor hem de sağlık hizmetlerine erişim noktasında önemli bir kolaylık sağlıyor. Özellikle çalışan bireyler için büyük bir avantaj sunan bu uygulama, hastaların daha kısa sürede tedavi alabilmelerini mümkün kılıyor.