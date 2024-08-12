2022 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Meşe Palamudu Eylem Planı, 2023 yılı itibarıyla önemli başarılar elde etti. Meşe palamudunun üretimi, ülke ekonomisine sağladığı katkı ve stratejik önemi gün yüzüne çıkıyor.

Meşe palamudu üretiminde büyük artış

2023 yılında, Orman Genel Müdürlüğü'nün Meşe Palamudu Eylem Planı kapsamında 1,475 hektar yeni meşe alanı işletmeye alındı ve toplamda 2 bin 220 ton meşe palamudu üretildi. Ülke ekonomisine 3 milyon dolardan fazla katkı sağlanan bu üretim, meşe palamudunun kadimden beri deri ve tekstil üretiminde kullanıldığını gösteriyor. Özellikle deri sanayisinde kullanılan valeks, hammaddesi meşe palamudu olan ve dünyada sadece Türkiye'de üretilen bir üründür.

Dünya çeşitleri ve Türkiye'nin katkısı

Meşe ağaçları, dünya genelinde 400'den fazla çeşide sahiptir. Türkiye ormanlarında doğal olarak yayılış gösteren 18 tür meşe bulunurken, bunlardan boz pırnal, yaltırık meşesi, ispir meşesi ve kasnak meşesi endemik türler olarak dikkat çekmektedir. Meşe palamudu, tabaklama maddesi olarak büyük baş hayvan derilerinin işlenmesinde, özellikle kösele ve üst derilerin hazırlanmasında kullanılmıştır. İçerdiği tanenler, gallik asit ve ellagik asit gibi maddeler sayesinde, son yıllarda ilaç ve gıda sanayisinde de değerlendirilir. Üretimden elde edilen palamut küspesi ise biyoyakıt ve organik gübre olarak kullanılmaktadır.

Stratejik ürün olarak meşe palamudu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Meşe Palamudu Eylem Planı'nın stratejik önemine dikkat çekti. “Son yıllarda dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olan orman bitki ürünlerinin yanı sıra, meşe palamudu ülkemiz için stratejik bir ürün olma potansiyeline sahip” diyen Karacabey, çevre sorunlarının artmasıyla birlikte doğal ve çevreci ürünlerin öneminin giderek arttığını belirtti. Meşe ormanlarının geniş yayılış alanları ve hammadde işleyen tesislerin varlığı, bu alandaki çalışmaların kıymetini artırmakta.

Ekonomik ve istihdam katkısı

Eylem planının ekonomik ve istihdam anlamında orman köylüsüne büyük katkılar sağladığını ifade eden Karacabey, 3 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirilen sektörün, yakında tarım alanında önemli bir ihracat kalemi haline geleceğini vurguladı. Eylem planı kapsamında yapılan envanter çalışmaları ile sürdürülebilir faydalanma imkânları sunulmakta ve üretim kalitesi artırılmaktadır. Ayrıca, doğal meşe palamudu alanları "Doğal Meşe Palamudu Ormanlarına" dönüştürülmekte ve biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli tedbirler alınmaktadır.