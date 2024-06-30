Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlerin günlük cep harçlıklarını yüzde 43 ile yüzde 75 arasında artırdıklarını açıkladıANKARA (İGFA) - Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere katıldıkları her fiili gün için 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren cep harçlıkları artırılıyor.

Konuyla ilgili müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Işıkhan; İŞKUR tarafından belirlenen mesleklerde cep harçlıklarında yüzde 54 artış ile 653,93 TL'ye, bu meslekler dışında kalan mesleklerde yüzde 75 artışla 457,75 T'Lye, uçak bakım teknisyeni ve tren makinisti mesleğinde ise yüzde 43 artış ile 653,93 TL'ye yükselttiklerini söyledi.

Ayrıca deprem bölgesine özel, vatandaşlarımızı destekleyici adımlarıda sürdürdüklerini kaydeden Bakan Işıkhan, paylaşımında, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlerin günlük cep harçlıklarını ilave yüzde 30 artırımlı ödeyeceğiz. Kursiyerlerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.